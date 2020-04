Lombardia, librerie e cartolerie restano chiuse. Ripartono alcune attività

In Lombardia non riapriranno le librerie e le cartolibrerie, come previsto dall’ultimo DPCM annunciato dal premier Conte durante la conferenza stampa di ieri, che ha generato molte polemiche per gli attacchi all’opposizione. Ripartono le attività legate al taglio della legna, l’industria del legno e la produzione dei computer. In Lombardia i prodotti di cartolibreria saranno presenti solamente nei supermercati.

“Il commercio al dettaglio di libri e cartoleria è consentito solamente in supermercati ed ipermercati”, questa la posizione della Lombardia, nell’ordinanza firmata dal presidenre Attilio Fontana.

Ripartono tutte le fabbriche per la produzione di carta, pennarelli e quaderni, oltre ai negozi per i vestiti per bambini e neonati.