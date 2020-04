Oms: “Virus rallenta in Europa, ma accelera in Africa”

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha certificato, con le dichiarazioni del direttore generale, Adhanom Ghebreyesus, la diminuzione dei casi in Italia, Spagna, Germania e Francia, ma ha posto l’attenzione sull’aumento dei casi in Africa.

“Alcuni Paesi stanno già lavorando all’allentamento delle misure, ma toglierle troppo presto potrebbe portare una ricaduta”, questa la posizione dell’Oms sulle misure da lockdown, che in Italia sono state prorogate fino al 3 maggio.

La situazione in Africa sembra più seria, con una forte accelerazione del contagio negli ultimi giorni. Inoltre in alcune zone dell’Africa non ci sono strumenti necessari per il controllo e il monitoraggio del contagio, dunque i casi da Covid-19 potrebbero essere di più