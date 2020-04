Pasqua blindata in tutte le città. Utilizzo dei droni per il controllo

Una Pasqua blindata in tutte le città, come è stato spiegato anche dalle autorità italiane. Nella giornata di Pasqua saranno chiusi i supermercati e gli ipermercati, come anche nella giornata di Pasquetta, come previsto dalle ordinanze del governo. Molte regioni italiane avevano già chiuso i supermercati nei giorni festivi, come il Veneto e l’Emilia-Romagna.

Controlli sulle strade

Ci saranno molti controlli delle forze dell’ordine sulle strade, anche con l’utilizzo di droni. Solo nella giornata di ieri sono state denunciate oltre 10mila persone, dopo delle violazioni certificate dalla polizia. Obiettivo sono le “fughe” dalle città per il weekend di Pasqua e per la giornata di domenica.

Utilizzo di droni

I droni dell’Esercito saranno a disposizione nelle città italiane e specialmente in quella di Verona, che ha chiesto la sorveglianza aerea della città.