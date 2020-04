Rai, Barachini: “Diritto di replica alle opposizioni”. Salvini chiama Mattarella

Non finiscono le polemiche dopo la conferenza stampa del premier Conte, che ha attaccato Salvini e Meloni sulla questione del Mes, che il Governo ha ribadito di non voler utilizzare. Sul tema è intervenuto il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini: “Dopo la richiesta di convocazione della commissione, arrivata dai capigruppo dell’opposizione, ho chiesto di garantire loro il diritto di replica”, questa la posizione dell’istituto di Vigilanza.

È possibile che venga mandata in onda una risposta di Salvini e Meloni agli attacchi del premier Conte sui canali Rai, dove il presidente del Consiglio era andato in onda, per comunicare le novità in merito al Covid-19.

Salvini chiama Mattarella

Intando da fonti leghiste si è comunicato che il leader della Lega ha sentito telefonicamente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tema della chiamata non è stato esplicitato, ma potrebbe essere sempre legato all’attacco del premier Conte dai canali Rai.