Viminale: “Rischio gravi tensioni”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha diramato una circolare ufficiale nella quale si invitano i prefetti a fare attenzione alla situazione legata al coronavirus: “Ci potrebbero essere dei fenomeni di delittuosità comune”. Per questo è richiesta una strategia comune per far fronte al rischio di tensioni, per la creazione di un presidio della legalità.

C’è anche la paura che la mafia si infiltri negli appalti, che verranno creati per far fronte all’emergenza da Covid-19. “Ci potrebbero essere gravi tensioni, oltre a focolai di espressione estremistica, oltre alle opportunità per le organizzazioni criminali”, queste le parole del ministro nella circolare.

Riapertura delle librerie

Da martedì riapriranno le librerie, le cartolerie ed i negozi di vestiti per neonati, oltre alle fabbriche legate al legno ed alla produzione di computer. Queste le misure prese dal Governo ed annunciate nella serata di ieri dal premier Conte.