Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 12 aprile: quasi 20mila morti, 156mila casi positivi

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato i dati giornalieri sul coronavirus e sulla diffusione del contagio in Italia. È quasi una settimana che in Italia il trend delle terapie intensive è in calo di circa 100 posti letto al giorno, come accaduto anche in Francia da alcuni giorni (qui i dati sul coronavirus nel mondo).

Bollettino Protezione Civile 12 aprile

I dati di oggi: 19.899 deceduti (+431 da ieri), 156.363 casi totali. Continua il decremento delle terapie intensive, con -38 rispetto a ieri.

Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 102.253 (+1.984, +2%)

• Deceduti: 19.899 (+431, +2,2%)

• Dimessi/Guariti: 34.211 (+1.677, +5,2%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.343 (-38, -1,1%)



Totale casi: 156.363 (+4.092, +2,7%)

Bollettino Coronavirus Lombardia

In Lombardia si è registrato un calo dei decessi, con 110 morti nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 10.621 vittime dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi da coronavirus sono 1.460 con un totale di 59.052 positivi.

Boris Johnson dimesso dal St. Thomas

Il primo ministro britannico è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva e dall’ospedale St. Thomas di Londra. Ora passerà del tempo in convalescenza, come da protocollo Covid-19.

Von der Leyen: “Aspettare per le ferie”

La presidente della Commissione ha invitato i cittadini europei ad aspettare nella prenotazione delle ferie estive, a causa della diffusione da Covid-19.