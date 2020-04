Coronavirus, Conte incontra la task force di Colao

Il premier Conte ha incontrato in videoconferenza la task force appena costituita per definire la ripartenza, guidata da Vittorio Colao. La task force è presieduta da esperti, che dovranno individuare le modalità migliori per la ripresa delle attività produttive e l’uscita dal lockdown.

Il Governo ha chiesto che ci sia la massima sicurezza per la riapertura delle fabbriche e delle aziende, in maniera tale che non si rischi il contagio e la propagazione dello stesso.

Nella nota di Palazzo Chigi, nella quale si spiegava l’avvenuto incontro, si è precisato come la commissione con il presidente Colao abbia dato massima disponibilità al presidente del Consiglio.