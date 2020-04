Coronavirus nel mondo, continuano le morti negli Stati Uniti. Casi di ritorno in Cina

I casi da coronavirus nel mondo sono in costante aumento, con gli Stati Uniti che restano il paese più colpito da Covid-19, con il maggior numero di vittime nelle ultime ore, che hanno superato le 2mila unità in un solo giorno. Negli Stati Uniti si sono superate le 20mila vittime, con altre 2mila decessi nella giornata di ieri, con 11mila posti letto occupati in terapia intensiva.

In Spagna c’è stata una frenata nel numero di casi e di morti, con le terapie intensive che rimangono superiori alle 7mila, mentre in Italia stanno calando verso le 3mila unità. In calo anche in Francia le terapie intensive, che sono scese a 6,8mila, dopo aver toccato i 7mila posti letto. Aumento dei casi anche in Germania, che mantiene un numero di vittime ridotto.

In Cina sono stati segnalati decine di casi di ritorno, con il numero delle morti che rimane fermo a 3,3mila, così da metà febbraio e con questo dato che è stato messo in discussione dai servizi segreti americani nelle scorse settimane.