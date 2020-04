Von der Leyen: “Aspettare a prenotare le ferie estive”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Bild, nella quale ha spiegato la situazione legata al coronavirus. “Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive, non è possibile fare previsioni affidabili ad oggi”, questa la posizione della Von der Leyen. Inoltre si è parlato anche dei buoni che è possibile richiedere per i viaggi che non è possibile effettuare: “Si possono richiedere dei soldi, ma consiglio a chi non ne ha bisogno di lasciarli alle imprese, che si trovano in difficoltà in queste settimane”.

Poi si è parlato delle persone più anziane, che potrebbero rimanere in isolamento per fronteggiare la crisi da coronavirus: “Le persone anziane potrebbero dover rimanere in isolamento fino alla fine dell’anno, per evitare i rischi da coronavirus”, questa la posizione della commissione europea, in attesa del vaccino.