Coronavirus, atteso discorso di Macron. La Spagna riapre i cantieri

Questa sera è atteso un discorso alla Nazione di Macron, che secondo le indiscrezioni dovrebbe posticipare le misure restrittive fino al 10 maggio. In Spagna si pensa alla riapertura delle fabbriche, dopo la discesa nel numero dei contagi e delle morti, che sono diminuite a 517 nuove vittime, rispetto ai dati dei giorni scorsi. Il ministero della Salute spagnolo ha fatto presente come si tratti dei dati migliori dall’inizio dell’epidemia in Spagna, che è stata molto veloce, con un trend di crescita molto rapido.

In Francia sono stati registrati 15mila decessi finora, con il discorso che è atteso per le ore 20 di questa sera. Ma anche in Francia, come in Italia, c’è un calo del numero di terapie intensive rispetto alle scorse settimane.

Nel frattempo la Svezia ha superato gli 800 morti e sta valutando se iniziare le misure di lockdown, dopo essere rimasta l’unico Paese europeo a non aver apportato misure restrittive alla popolazione.