Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 13 aprile: 20.465 morti, 159mila casi positivi

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha annunciato i nuovi dati giornalieri sulla propagazione del coronavirus in Italia, dopo alcuni dati in trend positivo nell’ultima settimana, come i posti letto da terapia intensiva. I casi nel mondo sono in aumento, con oltre 110mila morti accertate alla data di oggi per coronavirus.

Bollettino Protezione Civile 13 aprile

I casi positivi totali sono 159.516, con un aumento del 2% rispetto a ieri, mentre i deceduti sono aumentati del 2,8% e complessivamente sono 20.465. Calano le terapie intensive, con un -83 rispetto alla giornata di ieri.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 103.616 (+1.363, +1,3%)

• Deceduti: 20.465 (+566, +2,8%)

• Dimessi/Guariti: 35.435 (+1.224, +3,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.260 (-83, -2,5%)



Totale casi: 159.516 (+3.153, +2%) — YouTrend (@you_trend) April 13, 2020

Bollettino Coronavirus Lombardia

I casi positivi ad oggi 60.314 (+1262), un aumento meno grave di ieri, +59 persone ricoverate, 1.143 (-33) il numero delle terapie intensive. Peggiora il dato di Milano, con +481 casi rispetto a ieri, con un incremento anche dell’aumento, visto che nella giornata di ieri era a +412. Sono 280 i nuovi morti nella Regione, portando il totale a 10.901.

Lombardia: “Mobilità in calo del 3% a Pasqua”

La Regione Lombardia ha comunicato un calo della mobilità del 3% nella giornata di Pasqua, che ha visto molti agenti delle forze dell’ordine impegnati con posti di blocco in varie città , con l’aumento del numero delle sanzioni che sono state effettuate.

Oms: “Coronavirus 10 volte più letale dell’influenza”

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha stimato una letalità 10 volte peggiore del Covid-19 rispetto alla normale influenza. Si stima una percentuale dello 0,5%, visto che quella dell’influenza è dello 0,05%.

Tolmezzo, 5 detenuti positivi

Sono stati trovati 5 detenuti positivi nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, che erano stati portati da Bologna dopo un tampone negativo.