Coronavirus, Locatelli: “Rinviare le scuole a settembre”

Le scuole potrebbero non riaprire il prossimo 18 maggio, come era stato comunicato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che aveva ipotizzato questa come una delle possibilità per non perdere l’anno scolastico ed avere un esame di Maturità conforme alle normative.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha ipotizzato un rientro a scuola nel mese di settembre, per l’inizio del prossimo anno scolastico. “Si dovrebbe fare una riflessione per rinviare l’apertura delle scuole a settembre”, queste le parole di Locatelli.

Inoltre il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato di voler riaprire alcuni cantieri e dare così possibilità di portare avanti dei lavori in sospeso.