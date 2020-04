Coronavirus nel mondo, superati i 110mila morti

Nel mondo aumentano i casi da coronavirus, con gli Stati Uniti che restano il Paese più colpito con oltre 550mila positivi da Covid-19 ed un totale di 22mila vittime. Ora gli Stati Uniti hanno superato l’Italia per quanto riguarda il bilancio dei morti, con un numero di posti in terapia intensiva che è aumentato oltre le 11mila unità.

Calo dei numeri in Spagna e Francia, con un andamento migliore rispetto alle prime settimane di contagio, con i posti in terapia intensiva in Francia che sono diminuiti nelle ultime 48 ore. In Italia c’è stato un decremento costante dei posti letto in terapia intensiva negli ultimi giorni.