Coronavirus, Viminale: “Oltre 14mila sanzioni a Pasqua”

Il Viminale ha comunicato le sanzioni che sono state disposte nella giornata di Pasqua, con l’aumento dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine, per far fronte all’emergenza da coronavirus. Si sono effettuati 270mila controlli, con un totale di 14mila sanzioni che sono state predisposte dagli agenti che hanno effettuati i posti di blocco.

In generale sono stati effettuati 213mila controlli alle persone e 60mila controlli alle attività commerciali, per assicurare che nessuno stesse violando le normative in vigore. Sono 14mila i cittadini sanzionati e 121 negozi che sono stati sanzionati dagli agenti, un aumento rispetto alla giornata di sabato del 10%. Inoltre per 100 persone è scattata la denuncia per falso, mentre 19 persone positive sono state denunciate per violazione della quarantena.