Migranti, Guardia Costiera: “Nessuna traccia di naufragio a largo della Libia”

La Guardia Costiera ha comunicato, tramite l’agenzia Adnkronos, di aver portato avanti degli accertamenti sul gommone alla deriva ripreso dall’elicottero di Frontex nelle ultime ore, che aveva portato a molte polemiche per la possibilità che vi fossero diverse vittime.

Secondo quanto riportato dalla Guardia Costiera, non ci sarebbero segni di naufragio, ma si dovrebbe trattare di un gommone alla deriva, rimasto nella zona Sar libica dopo un soccorso della Guardia Costiera libica. Il gommone è stato trovato senza motore ed intorno non sono stati ritrovati resti che potevano far pensare ad un naufragio.

La Guardia Costiera italiana si era mossa dopo le denunce che erano state fatte via social dall’Ong Sea Watch. “Il mezzo era stato lasciato alla deriva dalle autorità libiche. Non si segnala la presenza di corpi, relitti o oggetti galleggianti in mare, che possano far pensare ad un naufragio”, queste le parole della Guardia Costiera.