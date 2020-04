Chernobyl, le fiamme minacciano il reattore nucleare nella città di Pripyat

L’incendio iniziato la scorsa settimana a Chernobyl non sarebbe stato domato ed ora iniziano i primi dubbi sull’informazione fornita ai media, come accadde nel 1986 con l’esplosione nucleare. Le fiamme sarebbero a poca distanza dal reattore nucleare numero 4, andato distrutto oltre 30 anni fa, ma che emana ancora pesanti radiazioni, che un nuovo incendio potrebbe portare in tutta Europa.

Secondo alcune stime ci potrebbero essere già delle nubi radioattive sulla città di Kiev, in Ucraina, a causa delle fiamme che sarebbero rimaste dall’incendio della scorsa settimana, che non sarebbe stato fermato. Non è ancora chiara la portata delle fiamme, con segnalazioni non distanti dalla città di Pripyat, dove vi sarebbe il reattore nucleare in disuso.