Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 14 aprile: oltre 21 mila morti, 162 mila casi positivi

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato i dati aggiornati sul coronavirus in Italia e la sua diffusione. Nell’ultima settimana c’è stato un andamento positivo del numero di letti in terapia intensiva, in costante diminuzione di circa 100 posti letto ogni giorno. Nel mondo si sono superati i due milioni di casi positivi da Covid-19, con oltre mezzo milione negli Stati Uniti.

Bollettino Protezione Civile 14 aprile

I casi positivi totali dall’inizio dell’epidemia sono 162.488, i morti hanno raggiunto i 21.067. Calano le terapie intensive di 74 posti letto rispetto alla giornata di ieri.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

• Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

• Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)



Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%) — YouTrend (@you_trend) April 14, 2020

Bollettino Coronavirus Lombardia

L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha spiegato come il trend in Regione sia positivo e con un trend in calo per quanto riguarda gli aumenti. Sono 1.012 i nuovi positivi di oggi in Lombardia, con 49 persone ricoverate in più rispetto alla giornata di ieri. Sono 241 le morti nelle ultime 24 ore, con il calo dei posti in terapia intensiva di 21.

Aumento dei contagi in Piemonte

Nella Regione Piemonte il virus sta rallentando di meno rispetto alle altre Regioni italiane. Per questo il governatore Cirio ha spiegato come sia necessario mantenere le misure restrittive, per contenere il contagio.

Calo del Pil italiano nel 2020

Dopo le misure prese in tutto il mondo, il Fmi ha stimato le variazioni sul Pil in Europa, con la maggioranza in forte calo, specialmente quello italiano, dato a -9,1% per il 2020. La causa riguarda la crisi da coronavirus, che ha portato alla chiusura di molte aziende per oltre un mese.