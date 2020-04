Coronavirus, indagini della Gdf al Pio Albergo Trivulzio

La Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni straordinarie al Pio Albergo Trivulzio, per quanto riguarda l’inchiesta sulle morti sospette per coronavirus che hanno coinvolto le ultime settimane. Le indagini sono portate avanti con il coordinamento del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, con il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio, che risulta indagato per epidemia colposa.

Si sta indagando sui protocolli interni dell’azienda, oltre alle protezioni messe a disposizioni del personale. In generale anche altri Stati europei hanno avuto molti decessi nelle Rsa, come Belgio e Francia, che hanno superato anche i livelli italiani. La Procura di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta e per questo sono state effettuate delle perquisizioni per acquisire documenti.