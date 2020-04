Coronavirus, Macron: “Lockdown fino all’11 maggio, poi riapertura scuole ed attività”

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha tenuto un discorso alla Nazione per spiegare le misure che il Governo ha preso sul coronavirus e come intende fronteggiare l’epidemia. Macron ha spiegato ai francesi che l’attuale lockdown continuerà fino all’11 maggio, ma successivamente saranno riaperte le scuole ed altre attività considerate sicure.

Rispetto all’Italia, dunque, ci sarà il ritorno in classe degli alunni dagli asili alle scuole superiori, mentre le Università rimarranno chiuse fino al periodo estivo.

Inoltre Macron ha spiegato che la Francia si sta adoperando per ottenere il maggior numero di mascherine, per poter fornirle poi a chi le necessità, in primis agli operatori sanitari. Ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per chi è in contatto con le persone, con le persone più anziane che in un primo momento saranno escluse dalla circolazione in pubblico.

Ammissione di colpa per la preparazione iniziale, che ha colto in maniera inaspettata molti paesi in Europa, segno che non ci si aspettava l’arrivo del coronavirus nel continente.