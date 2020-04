Coronavirus nel mondo, quasi 2 milioni di casi positivi

Sono quasi 2 milioni di casi positivi nel mondo di coronavirus, quelli accertati alla data di oggi. Le morti hanno raggiunto il valore di 119mila unità in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti aumentano le vittime, che salgono a 23mila, con 12mila posti letto in terapia intensiva che sono occupati al momento e quasi 600mila persone contagiate accertate positive al Covid-19.

In Spagna il contagio rallenta, con il numero di morti giornaliere che è in discesa da alcuni giorni e con il numero di positivi che ha raggiunto i 170mila casi. Le terapie intensive in Spagna sono sempre oltre i 7mila posti letto.

In Francia i casi sono 136mila con il presidente Macron che ha annunciato il lockdown fino all’11 maggio, con il numero delle vittime che ha raggiunto le 15mila unità.

Rimangono ridotte le morti in Germania, a fronte di un aumento del numero di contagiati, che ora sono stimati in 130mila casi, con più terapie intensive occupate rispetto all’Italia. Aumento delle morti anche in Regno Unito, che negli ultimi giorni ha subito gli aumenti più repentini, con 11mila vittime.