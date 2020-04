Fondo di garanzia PMI, sito in tilt per le domande fino a 25mila euro di prestito

Il sito destinato al fondo di garanzia per le Pmi in Italia è in tilt a causa dell’elevato traffico degli utenti che stanno cercando di scaricare il modulo per presentare la domanda. È stato predisposto un sito web ad hoc: fondidigaranzia.it, che è destinato alla procedura semplificata per l’invio della domanda, che può avvenire anche in assenza di PEC. Il sito è stato messo online dopo l’arrivo in Gazzetta Ufficiale del decreto Liquidità, che serve per garantire dei prestiti agevolati a liberi professionisti, artigiani ed autonomi.

I server sono andati in tilt, non permettendo ai cittadini di accedere alle pagine interne del sito web. Sul portale istituzionale è possibile trovare il modulo da compilare ed inviare via mail alla banca alla quale si chiederà il prestito. Questo modulo fornisce la “garanzia” statale per poter chiedere il finanziamento.

Il Governo sta lavorando per snellire la burocrazia per l’attivazione del prestito bancario, con l’obiettivo di ridurre a pochi giorni il termine e scadenza per l’accredito delle somme sui conti correnti.

Al momento il sito web non risulta raggiungibile, con caricamenti in loop e senza dare risposta all’utente che tenta di accedere.