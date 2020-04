Inps, il bonus 600 euro in erogazione dal 15 al 17 aprile

Il bonus 600 euro sarà in erogazione dall’Inps dal 15 al 17 aprile, come comunicato dall’Inps: “Verrà erogato nei conti correnti dal 15 aprile al 17 aprile, grazie alla collaborazione del settore bancario”. Inoltre verrà erogato anche il bonus per baby sitter, con oltre 40mila domande arrivate all’Inps su questo tema. I tecnici dell’Inps hanno continuato a lavorare anche durante il weekend, per poter accelerare l’erogazione del bonus, dopo che sono arrivate quasi 4 milioni di domande ed un milione sono state già processate.

Per il mese di aprile il bonus potrebbe essere alzato ad 800 euro, con un aumento di 200 euro rispetto al mese precedente, che va ora in pagamento, con un ritardo di un mese.