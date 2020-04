Librerie e cartolerie, tutto quello che riapre oggi

Nella giornata di oggi alcune attività saranno riaperte in Italia, come da comunicazione del Governo, tra le quali ci sono le librerie, le cartolerie ed i negozi che vendono materiale e vestiti per neonati e bambini. Questa tipologia di attività non sarà soggetta al nuovo DPCM del premier, che prevede restrizioni fino al prossimo 3 maggio. Queste riaperture non saranno in vigore nelle Regioni Campania e Lombardia, che hanno deciso di tenere tutto chiuso, non considerando consona la misura.

Nel testo del DPCM si fa notare come il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli da cartoleria è nuovamente consentito, oltre al commercio di libri e di vestiti per bambini e neonati.

Riprendono le attività della legna

Riprendono anche le attività legate alla produzione delle legna, con l’utilizzo delle aree fortestali, oltre alla silvicoltura, insieme alla produzione di fertilizzanti ed altri prodotti agricoli. Riprende anche la produzione del sughero, che viene utilizzato anche dall’industria alimentare e dunque correlato ad attività già aperte.

Riapertura negozi di PC

Inoltre riprenderanno anche i negozi di fabbricazione di pc, come previsto dal decreto legge. Riaprono anche le attività di riparazione di aerei e treni, oltre quelli legati al giardinaggio.