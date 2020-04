Morto Franco Lauro, volto storico di Rai Sport

Un lutto nel mondo del giornalismo sportivo, si tratta del volto storico di Rai Sport, Franco Lauro, 58 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a Roma.

Non sono state rese note le cause che hanno portato alla morte, con il giornalista che è stato trovato già morto in casa. Le prime informazioni parlano di un infarto avuto nella sua abitazione. Aveva iniziato a lavorare per la Rai nel 1984. Nel 1981 aveva iniziato a lavorare in alcune emittenti locali, che lo hanno portato poi al “salto” sulle reti del servizio pubblico nazionale.

In 28 anni di servizio ha commentato 8 Olimpiadi per Rai Sport, 6 edizioni dei Mondiali di Calcio e 3 Mondiali di Basket.