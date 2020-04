Roma, donna porta a passeggio una tartaruga: multata

Una donna è stata multata per violazione delle norme restrittive per il contenimento del coronavirus, dopo è stata trovata dai carabinieri della Stazione di Centocelle di Roma a passeggio con una tartaruga. La donna, 60 anni, era fuori dalla sua abitazione senza autocertificazione e non ha saputo fornire una motivazione valida agli agenti.

Il controllo ha avuto luogo in piazza dei Gerani, mentre i militari stavano effettuando dei controlli per il contenimento del Covid-19, come predisposto dalle autorità governative. I carabinieri hanno trovato la donna con al guizaglio una tartaruga, la quale ha spiegato che la stava portando a fare una passeggiata. Gli agenti hanno accertato che la tartaruga era regolarmente posseduta dalla donna, ma è scattata comunque la multa per essere stata trovata fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo.