Coronavirus, la Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio

La Regione Lombardia ha chiesto al Governo la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio, per poter far ricominciare la produzione alle fabbriche rimaste chiuse da oltre un mese. Si chiederà la riapertura nel rispetto delle norme di sicurezza base all’interno delle fabbriche: distanza di sicurezza, mascherina per tutti, digitalizzazione per le imprese che possono lavorare in smart working, e diagnosi (inizio test sierologici dal 21 aprile).

Inoltre gli uffici pubblici adotteranno degli orari flessibili, con la possibilità di estendere questa misura anche alle aziende. Questa è una delle ipotesi alla quale sta lavorando la task force di Vittorio Colao, da poco insediatosi per portare avanti una pianificazione istituzionale alla crisi da Covid-19.