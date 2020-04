Decreto Aprile, aumento bonus autonomi a 800 euro e Reddito di Emergenza

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato l’aumento del bonus per gli autonomi il prossimo mese, con il nuovo decreto Aprile, che dovrà prevedere delle nuove misure per fronteggiare l’emergenza economica da coronavirus. I bonus che sono in erogazione in questi giorni, con 600 euro forniti a tutti gli autonomi, saranno ampliati di 200 euro mensili per il prossimo mese.

Bonus automatico per gli autonomi

Sempre il ministro Gualtieri ha spiegato che il prossimo pagamento avverrà in maniera automatica, mantenendo i beneficiari del bonus da 600 euro, che riceveranno sul loro conto corrente il nuovo bonus da 800 euro.

Reddito di Emergenza

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha precisato che per il mese di aprile verranno effettuati degli interventi mirati per il contrasto della crisi economica provocata da coronavirus. Un’altra misura attesa è il Reddito di Emergenza, proposto nelle ultime settimane, che possa andare ad affiancare il Reddito di Cittadinanza nel contrasto alla povertà. La ministra Catalfo ha dichiarato che ci sono delle ipotesi allo studio per il prossimo mese, con il Governo che intende trovare dei nuovi fondi.