Notre Dame, un anno dall’incendio

È passato un anno dall’incendio di Notre Dame, che ha avuto luogo il pomeriggio del 15 aprile 2019, rovinando gran parte delle parti in legno della cattedale in poche ore di fiamme. Ad oggi la cattedrale di Notre Dame è ancora da ricostruire, specialmente con il rallentamento dovuto alla crisi da coronavirus, che ha portato le risorse sul sistema sanitario e questo potrebbe ritardare i tempi stimati sulla riapertura. Si era parlato di 5 anni per la ricostruzione dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Le misure di restrizione in vigore in Francia dal 17 marzo hanno fermato tutti i lavori di ricostruzione della cattedrale, come ha spiegato anche il cappellano Brice de Malherbe, che viveva nella casa adiacente a Notre Dame e fu evacuato dai soccorsi il 15 aprile dello scorso anno. La vigilia di Pasqua è stata tenuta una messa chiusa al pubblico dall’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, che è stata trasmessa su internet. Il presidente Macron ha più volte ripetuto di voler riaprire la cattedrale in tempo per le Olimpiadi del 2024, che si terranno a Parigi.