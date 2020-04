Sony regala Uncharted e Journey per l’emergenza coronavirus

Da domani sarà possibile scaricare gratuitamente dal PlayStation Store i giochi per PS4: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Si tratta di due giochi gratis che sono messi a disposizione di Sony per tutti gli utenti, in piena emergenza coronavirus, con molte persone che sono in casa. Per evitare il caos della rete, ci sarà una riduzione della velocità di download da parte della Sony per i due giochi da scaricare. Questi due titoli saranno disponibili gratuitamente per tre settimane, una volta acquistati resteranno nel catalogo del PSN.

Il titolo più conosciuto è Uncharted, la collezione che comprende i primi tre titoli della saga. Una scelta che va a completare la decisione di fornire nel mese di aprile il quarto capitolo “Uncharted 4 Fine di un Ladro”, per tutti i possessori di PlayStation Plus.

Journey è un titolo indipendente prodotto da “thatgamecompany”, che narra una storia che colpirà molto gli utenti.