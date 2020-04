Trump sospende i fondi all’Oms

Donald Trump ha sospeso i fondi dell’Oms, con un annuncio in conferenza stampa, a causa dell’epidemia da coronavirus, che per il Presidente degli Stati Uniti è stata sottovalutata dall’istituto globale. La decisione arriva nel giorno in cui gli Stati Uniti fanno segnare il record di decessi, con oltre 2,2mila morti in 24 ore.

“Ho dato mandato alla mia amministrazione di sospendere il finanziamento dell’Oms, in attesa di chiarire il suo ruolo nella cattiva gestione dell’epidemia. I suoi ritardi sono costati vite umane”, queste le parole del Presidente Trump, che attacca l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Una delle critiche principali riguarda il ritardo con il quale è stato comunicato il rischio da contagio, con Trump che ha attaccato il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom: “Non lo conosco di persona, ma è stato ingiusto con gli Stati Uniti”.

Polemiche delle opposizioni, con la speaker della Camera, Nancy Pelosi, che attacca Trump: “Un leader che non si assume la sua responsabilità”. Anche le Nazioni Unite criticano la decisione di Trump: “Non è il momento di tagliare le risorse all’Oms”.