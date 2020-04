Von der Leyen: “Bilancio Ue sarà la risposta al virus”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato del futuro dell’Europa durante la crisi da coronavirus, con le misure da prendere per fronteggiare anche i problemi economici. “Le azioni prese finora ammontano a quasi 3mila miliardi di euro, una somma enorme messa a disposizione per questa crisi. Siamo convinti che molto altro debba arrivare, stiamo lavorando al nuovo bilancio europeo, che deve fornire le risorse per gli investimenti. Parliamo non di miliardi ma di migliaia di miliardi”, queste le parole della Von der Leyen.

La soluzione alla crisi per la presidente della Commissione potrebbe arrivare dal bilancio europeo: “L’Europa ha bisogno di un potente budget europeo, il prossimo bilancio dovrà distinguersi dagli altri”.