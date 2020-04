Cnn: “Indagini su coronavirus proveniente da un laboratorio di Wuhan”

La Cnn ha comunicato che i servizi segreti americani stanno indagando sulla possibilità che il coronavirus si sia diffuso all’interno di un laboratorio di Wuhan, a causa di un incidente. Questa è una delle ipotesi che era stata scartata fin da subito e bollata come “fake news”. La posizione ufficiale delle autorità ha spiegato che la diffusione del virus da Covid-19 è iniziata da un salto di specie con un pipistrello. Le fonti della Cnn hanno però mostrato cautela con questa informazione, non essendoci ancora prove dirette che possano confermare questa ipotesi.

Secondo le ricostruzioni, due anni prima della diffusione del coronavirus alcuni diplomatici americani avevano visitato i laboratori di virologia di Wuhan (Wiv) e mostrarono preoccupazione per le condizioni di sicurezza all’interno del laboratorio, che portava avanti delle ricerche sui pipistrelli. Per ora non sono state trovate prove che il virus sia arrivato da un laboratorio, ma i diplomatici americani avevano riferito che il virus che si stava studiando, sullo stile Sars, poteva infettare anche gli esseri umani. La versione del governo cinese, cioè che il virus sia partito da un mercato di Wuhan, non convince tutti negli Stati Uniti, considerando che nel mercato non c’era un traffico di pipistrelli.