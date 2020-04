Confindustria, oggi il voto online: sfida Bonomi-Mattioli

Oggi si voterà per il nuovo leader di Confindustria, per sostituire Vincenzo Boccia arrivato alla fine del suo mandato di quattro anni, per statuto non rinnovabile. Voteranno i 180 componenti del Consiglio Generale, per trovare il nome da portare all’assemblea del 20 maggio per l’elezione formale. Il dibattito online è iniziato sul tema del coronavirus.

La sfida è tra la vicepresidente di Confindustria, Licia Mattioli, ed il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. In questo periodo di crisi da Covid-19 molte sono le imprese che hanno criticato il lockdown del governo, che rischia di mettere a rischio molte attività e su questo si dovrà confrontare il nuovo leader di Confindustria.

Carlo Bonomi è dato in vantaggio sulla sua sfidante, dopo una “certificazione” da una commissione nel mese di febbraio e marzo, che hanno indicato un vantaggio con oltre il 60% dei consensi.