Spread Btp-Bund oggi 16 aprile: apertura in calo

Lo spread Btp-Bund di oggi 16 aprile ha aperto in calo rispetto alla chiusura di ieri a 235 punti base, dopo aver toccato a metà giornata il massimo di 244 punti base, avvicinandosi a quello della Grecia. Oggi ha aperto a 230 punti base, con un trend per ora al ribasso. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato rimane alto, all’1,84%, quindi è possibile che lo spostamento dello spread sia anche aiutato dai Bund tedeschi.

Andamento delle Borse

Nella giornata di ieri Piazza Affari ha chiuso in pesante rosso, con una perdita di 4,78% a 16.715 punti. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato aveva raggiunto l’1,88% in chiusura. Rosso anche per le altre Borse europee, con Parigi (-3,76%), Francoforte (-3,9%), Londra (-3,34%) e Madrid (-3,79%).

Spread Europei

Spread Valore Variazione Rendimento Data Italia 228 -3,54% 1,841 08:46:10 Austria 46,6 96,43% 0,028 08:46:08 Belgio 58,3 5,47% 0,145 08:46:06 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 10/2019 Francia 51,1 42,16% 0,073 08:46:06 Grecia 243,7 -1,16% 1,999 08:45:59 Irlanda 61,8 -6,25% 0,18 08:46:07 Lituania 68 -19,29% 0,283 10/2019 Malta 98,2 1,52% 0,534 15/04/20 Paesi Bassi 30,3 16,15% -0,135 08:46:08 Portogallo 142,6 0,30% 0,989 08:46:08 Slovacchia 81,9 -20,72% 0,38 08:45:01 Slovenia 113,7 -7,76% 0,672 15/04/20 Spagna 131,4 1,15% 0,876 08:46:15

Anche la Grecia ha lo spread in leggero calo in apertura, con un valore di 243 punti base, mentre quello della Francia è in rialzo, con il tasso di rendimento dei titoli francesi che è passato dallo 0,05% allo 0,073%.