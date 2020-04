Usa, boom di domande di disoccupazione: 22 milioni nell’ultimo mese

Nelle ultime settimane c’è stato un boom nelle domande di disoccupazione, a causa dell’emergenza da coronavirus che ha sconvolto il lavoro e l’economia di tutto il mondo e che ha colpito soprattutto gli Stati Uniti. Solo nell’ultima settimana si sono aggiunte 5,24 milioni di domande di sussidio di disoccupazione, che portano il totale a 22 milioni di domande, presentate da cittadini americani. Si tratta della stessa cifra di posti lavoro che sono stati trovati dal 2009, dopo la crisi economica.

Ci sono state delle proteste in Michigan, sotto casa della governatrice, per criticare le misure restrittive che sono state decise. Si tratta di cittadini preoccupati dal contraccolpo economico e della limitazione delle libertà individuale. In California è stata presa la decisione di chiudere tutte le manifestazioni fino al 2021. Non ci saranno concerti ed eventi sportivi a Los Angeles.

Le vendite al dettaglio sono cadute dell’8,7% nel mese di marzo rispetto a febbraio, un dato che non si vedeva da 30 anni negli Stati Uniti. Tra poche ore il presidente Donald Trump dovrebbe parlare alla Nazione, nel consueto aggiornamento quotidiano.