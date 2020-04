Bonus 600 euro, mancano coperture per 40mila autonomi

Mancano le coperture economiche per circa 40mila autonomi che devono ricevere il bonus da 600 euro per il mese di marzo, in erogazione in questi giorni. Al momento sono state erogate 413.455 domande, su un totale di 454.541 che sono arrivate negli ultimi giorni. In sostanza mancano 48 milioni di euro per il pagamento del bonus, sul quale è stato già avvertito il ministero dell’Economia, che si deve andare ad occupare delle coperture.

Le domande sono state prese in gestione dall’Inps, che però non eroga direttamente i bonus agli autonomi. Inoltre per evitare di erogare troppi assegni lo scorso mese si è deciso di escludere chi aveva fatto domanda ma risultava già lavoratore dipendente: solo chi è iscritto alla Gestione Separata dell’Inps per i contributi pensionistici può accedere al bonus.

Nel prossimo decreto di Aprile il bonus sarà portato ad 800 euro, come annunciato dal ministro Gualtieri, oltre all’ampliamento della Cassa Integrazione e l’introduzione del Reddito di Emergenza.