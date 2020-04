Chernobyl, gli incendi continuano. Fumo a Kiev

Gli incendi vicino Chernobyl e la zona della città di Pripyat vanno avanti, come reso noto la scorsa settimana, con alcuni video che hanno iniziato a girare a dimostrazione della vicinanza delle fiamme con le zone contaminate. Ora il fumo sembra stia arrivando anche nella capitale Kiev, dove il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa e di non aprire le finestre. Per ora le autorità hanno comunicato che le radiazioni sono nella norma.

La qualità dell’aria è peggiorata, con un indice a 380, rilevato ieri sera, che corrisponde ad un valore “pericoloso”. Nelle scorse settimane alcuni incendi sono divampati nelle zone dove nel 1986 ci fu il disastro nucleare, anche se le autorità avevano comunicato di aver risolto il problema. A causa del vento i roghi si sarebbero estesi ed al lavoro ci sarebbero più di mille vigili del fuoco.