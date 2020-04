Coronavirus, accordo per l’app del tracciamento: si chiama “Immuni”

Il contratto per la stipula della collaborazione per la realizzazione di un app per smartphone che permetta il tracciamento è stato firmato dal Commissario Domenico Arcuri, con la società “Bending Spoons Spa”. Quest’applicazione sarà utilizzata in alcune regioni e sarà volontario il suo utilizzo.

“Speriamo in un’adesione massiccia dei cittadini”, ha detto Arcuri al Tg1, spiegando che più persone la useranno e più sarà facile avere un quadro dei contagi e dei contatti, per evitare che la diffusione si propaghi. “Ques’applicazione sarà importante per la fase successiva dell’emergenza”, ha concluso Arcuri.

L’applicazione è stata scelta dal ministero dell’Innovazione, dopo una selezione su 300 proposte arrivate e si basa sul bluetooth, per tracciare i contatti. Tramite il bluetooth l’applicazione dovrà capire se si è entrati in contatto con una persona a meno di un metro e segnalare successivamente il pericolo se la persona risulta positiva al Covid-19. Si useranno degli ID per mantenere la privacy degli utenti.