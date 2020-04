Coronavirus, Azzolina: “Troppi rischi, le scuole non si aprono”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha comunicato che le scuole non riapriranno, a causa della situazione rischiosa legata al contagio da coronavirus. Lo ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha spiegato come l’esecutivo tra alcuni giorni prenderà una decisione: “La situazione attuale dell’emergenza coronavirus non permette di riaprire a maggio”.

“Le pagelle saranno vere, con i 4 e 5, anche se tutti saranno promossi”, questa la posizione della ministra, dopo le critiche per il “sei politico” a tutti. Inoltre ci sarà da organizzare la ripartenza a settembre, con nuovi metodi per la didattica a distanza: “Ci faremo trovare pronti”.