Coronavirus, il Giappone darà 850 euro ad ogni cittadino

Il Giappone, dopo aver varato lo stato di emergenza in tutta la nazione, ha deciso di dare un sussidio di 100.000 yen ad ogni cittadino, pari a 850 euro. Questo sussidio servirà da compensazione per le perdite da coronavirus che hanno colpito il paese, come deciso dal premier Shinzo Abe, dopo aver sentito la maggioranza di governo.

Il ministro Yoshihide Suga non ha spiegato se questa cifra sarà garantita a tutti i cittadini o se sarà in base al reddito di ciascun giapponese. Il governo continuerà con l’erogazione del bonus, se l’epidemia da coronavirus continuerà anche nei prossimi mesi. All’inizio si era ipotizzato di dare la cifra per ogni famiglia, ma poi il premier Shinzo Abe ha proposto di dare l’assegno ad ogni cittadino. Molti settori sono rimasti colpiti dalla pandemia, in primis il turismo ed il commercio, a causa del blocco dei voli all’interno del paese. Inoltre il calo del mercato automobilistico ha colpito anche il Giappone, come il mercato europeo.