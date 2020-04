Coronavirus nel mondo, la Cina corregge di dati di Wuhan. Quasi 700mila positivi negli Usa

I casi nel mondo di coronavirus stanno continuando ad aumentare, con gli Stati Uniti che hanno quasi raggiunto i 700mila casi totali, con 34mila morti, di gran lunga il bilancio peggiore a livello globale. L’Italia ha il secondo numero di morti al mondo, dopo i dati di ieri, che hanno visto aumentare il numero dei decessi oltre i 22mila.

La Spagna ha iniziato a veder calare l’incremento delle morti giornaliere, con circa 500 decessi di media ogni giorno, mentre le terapie intensive rimangono oltre i 7mila posti letto. In Francia c’è stato un decremento delle terapie intensive, circa mille posti in meno rispetto alla scorsa settimana, quando erano più di 7mila. Anche in Italia il decremento dei posti letto occupati in terapia intensiva sono in calo da alcuni giorni.

La Germania rimane lo stato che meglio ha gestito l’epidemia, con molti casi, a livello dei numeri francesi, ma con molte meno morti, solo 4mila.

La Cina “corregge” i dati

La Cina ha corretto i propri dati, aumentando nelle ultime ore le vittime di Wuhan da 2,5mila a oltre 3mila, questo ha fatto variare il bilancio delle vittime cinesi. Ci sono molti dubbi sui dati cinesi, lo stesso presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che sui dati cinesi non è possibile fare affidamento per prevedere le prossime fasi. Sui dati cinesi stanno indagando anche i servizi segreti americani, che ritengono ci siano delle omissioni sui dati forniti, che sono fermi a 80mila contagi e 3mila morti (fino a ieri) dal mese di febbraio: un andamento che non trova conferma da quanto sta avvenendo negli altri paesi.