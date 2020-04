Crollo del mercato dell’auto: -51% in Europa, Fca vendite a -74,4%

Il mercato dell’auto è crollato a causa del coronavirus in tutto il mondo e specialmente in Europa, con i dati diffusi nelle ultime ore dal Centro Studi Promotor. I dati di inizio anno erano già negativi nonostante non ci fosse ancora la crisi da coronavirus, con perdite intorno al 7,2%. Il dato peggiore è quello italiano, con un -85,4% delle vendite, ma anche gli altri Paesi sono molto negativi. Francia e Spagna hanno avuto un calo del 72,2% e del 69,3%. Meno pesante la situazione in Germania (-37,7%) e nel Regno Unito (-44,4%).

“Effetto devastante sul mercato dell’auto, anche se era previsto un calo delle immatricolazione. I dati possono solamente peggiorare rispetto al mese di marzo – ha detto Promotor – i Governi devono dare gli strumenti per il rilancio del settore. Servono due misure: un sostegno sulla liquidità economica per i concessionari e degli incentivi per sostenere la domanda.

La richiesta è quella di dare incentivi per la sostituzione di vetture di oltre 10 anni, per poterle sostituire con veicoli Euro 6 con emissioni zero o comunque contenute.