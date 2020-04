Spread Btp-Bund oggi 17 aprile: apertura in calo

Lo spread Btp-Bund di oggi 17 aprile ha aperto in calo rispetto alla chiusura di ieri a 230 punti base. In apertura ha fatto segnare 221 punti base, per poi risalire a 224 punti base. In positivo anche gli altri spread europei, con la Grecia che è scesa intorno ai 250 punti base. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è calato a 1,77%, dopo i massimi dell’1,89% di ieri.

Andamento delle Borse

Nella giornata di ieri lo spread italiano ha avuto un calo dopo i massimi di due giorni fa, calando fino a 230 punti base in chiusura. Le Borse europee sono rimaste stabili, senza grosse perdite e guadagni.

Il petrolio ha avuto un calo costante negli ultimi giorni, con il Wti che è sceso sotto i 20 dollari al barile, mentre il Brent è a quota 28 dollari al barile.

Spread Europei