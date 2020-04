Coronavirus, cambiano i giorni del bollettino: ci sarà solo il lunedì e giovedi

Il bollettino della Protezione Civile, emesso da Angelo Borrelli, d’ora in poi non ci sarà tutti i giorni, ma solamente il lunedì ed il giovedì. Secondo quanto comunicato da lunedì prossimo gli appuntamenti quotidiani saranno ridotti a due giorni a settimana, per fornire dati più completi e non giornalieri, come avvenuto fino ad oggi, dopo il primo aggiornamento del 22 febbraio, che parlava dei primi casi di contagio da Covid-19.

I dati sull’emergenza saranno comunque comunicati ogni giorno attraverso le piattaforme web della Protezione Civile, dunque anche questo portale continuerà a fornire i dati giornalieri che verranno emessi.