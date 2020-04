Maturità 2020, solo commissari interni. Azzolina: “Studenti valutati da chi li conosce”

Gli studenti del quinto anno effettueranno degli esami di Maturità valutati da soli commissari interni. Questa la decisione per la Maturità 2020 presa dal ministero dell’Istruzione. Inoltre c’è la possibilità che le lezioni a distanza continuino anche nel mese di settembre.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha spiegato che intende consentire lo svolgimento degli esami con i professori interni, come previsto dall’ordinanza del decreto legge firmata il 6 aprile. Questo è dovuto all’emergenza da coronavirus, che non consente la ripresa delle lezioni e per questo gli Esami di Stato non saranno “standard”.

“Gli studenti saranno valutati da professori che li conoscono e che conoscono il loro percorso durante gli anni scolastici. Vogliamo una Maturità vera e seria, ma che tenga conto delle difficoltà”, queste le parole della ministra Azzolina.