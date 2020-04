Regno Unito, nessun colpo di cannone per il compleanno della Regina Elisabetta

Non ci saranno colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta, come è stato comunicato dallo staff reale. La Regina ha deciso di rinunciare alla tradizione per la prima volta durante il suo regno, ritenendo non opportuni i festeggiamenti in tempo di coronavirus, che nel Regno Unito ha ucciso oltre 15 mila persone. Inoltre non ci sarà l’obbligo di issare la bandiera britannica per gli edifici governativi. La Regina compirà 94 anni, la maggior parte dei quali passati sul trono del Regno Unito.

La Regina Elisabetta passerà il compleanno nel castello d Windsor, dove è rifugiata dal 19 marzo, come hanno riferito dal suo staff. Solitamente avvengono alcuni colpi di cannone a salve per il compleanno della Regina e per degli eventi speciali. Già nelle scorse settimane c’era stato un discorso straordinario da parte della Regina.