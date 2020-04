Scontro Fontana-De Luca sul lockdown

C’è stato uno scontro tra i due governatori di Regioni sulla riapertura da attuare. Sulla fine del lockdown ormai è scontro aperto anche tra le Regioni. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non poteva essere più chiaro con il collega della Lombardia, Attilio Fontana, che resta deciso a riaprire quanto prima: “Se dovessimo avere una corsa in avanti”, da zone dove il contagio è ancora presente, in maniera forte, “chiuderemo i nostri confini”. L’idea è quella di fare un’ordinanza per vietare l’ingresso di cittadini provenienti dai cluster più caldi, per evitare nuovi esodi verso il sud. La preoccupazione dell’ex sindaco di Salerno è quella di essere costretti a richiudere tutto in due settimane, per una nuova esplosione del contagio: “Non reggeremmo più e crollerebbe l’Italia”.