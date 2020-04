Conte: “Riapertura attività produttive dal 4 maggio”

Le fabbriche potrebbero presto riaprire in massa, con il premier Conte che ha anticipato una possibile riapertura delle attività dal 4 maggio. Alcune fabbriche ed aziende già ora sono riaperte, grazie ai moduli per le autocertificazioni che molte imprese hanno utilizzato per definire “essenziale” il loro operato. Inoltre occorrerà tenere le misure di sicurezza all’interno delle fabbriche, mentre le aziende che potranno effettuare smart working dovranno dotarsi di tali strumenti, per evitare assembramenti. La comunicazione arriva dalla pagina Facebook di Conte: “Si procederà con una graduale ripresa delle attività produttive, con un programma articolato”.

Ci sarà un piano nazionale condiviso in tutte le Regioni, per procedere alla ripertura graduale. Il premier ha anche smentito le notizie uscite nelle ultime ore sulla possibile riapertura anticipata prima del 3 maggio. “Al momento non è prevista nessuna modifica”, ha detto Conte.

Il trend in Italia è stabile da alcuni giorni, con il calo delle terapie intensive che va avanti con circa 100 posti letto al giorno di decremento.