Etna in eruzione, lava e fumo visibile da chilometri

L’Etna è tornato in eruzione nella giornata di oggi, come documentato da diversi video online e dalle webcam che hanno mostrato una colonna densa di fumo nero che fuoriesce dal vulcano.

Si tratta di una delle prime attività dell’anno per l’Etna, che per ora era rimasto non attivo per i primi mesi del 2020. Non sono stati segnalati danni a persone o cose per i detriti e la lava che è stata emessa dal vulcano. I vigili del fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione ed eventualmente avvertire la popolazione più vicina al vulcano.