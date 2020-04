Folla ai funerali, De Luca chiude il comune di Saviano

Dopo le polemiche per la folla ai funerali del sindaco di Saviano, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso un’ordinanza che rende zona rossa tutto il comune. Nella giornata del funerale circa 200 persone si erano radunate in strada, nel comune vicino al Vesuvio, per dare l’ultimo saluto al primo cittadino, Carmine Sommese, che è rimasto vittima del Covid-19. Il sindaco era anche medico e per questo è venuto più facilmente a contatto con il coronavirus.

La Regione ha spiegato che non sarà possibile entrare ed uscire dal Comune, oltre alla sospensione degli uffici pubblici “fatta salvo l’attività essenziale”. Questo è stato deciso per evitare la diffusione del contagio in altre città della provincia.